ASCOLTI TV 22 GIUGNO 2025 | L’AMARA GERMANIA-ITALIA 14,7% TRA LA NOTTE NEL CUORE 15,3% TG1 IRAN REPORT E SARABANDA

Scopri gli ascolti tv di domenica 22 giugno 2025: dai grandi eventi come l’Amara Germania-Italia, ai report iraniani e alle emozionanti trasmissioni di intrattenimento come Sarabanda. Una giornata ricca di appuntamenti imperdibili che hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Ma quali sono stati i dati di ascolto? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle preferenze del pubblico televisivo di ieri.

ASCOLTI TV 22 GIUGNO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 22 giugno 2025 con l’edizione straordinaria del Tg1 e gli speciali in daytime annessi. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Edizione Straordinaria – x Tg1 – x Tg1 Edizione Straordinaria – x Uno Mattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Regina Coeli – x Linea Verde Estate – x + x Tg1 – x Domenica In: Il Meglio – x Da Noi. A Ruota Libera (R) – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Tg1 Edizione Straordinaria – x TC – x G – x O – x Tg1 Edizione Straordinaria – x Speciale Tg1 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x I Viaggi del Cuore – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde – x Tg5 – x L’Arca di Noè (14:16) – x Beautiful (R) – x The Family – x Tradimento – x Verissimo: Le Storie – x + x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Paperissima Sprint Estate (20:54) – x La Notte nel Cuore – x TC – x G – x O – x La Notte nel Cuore – x Tg5 – x Tg2 Mizar – x Radio2 Social Club: Il Meglio – x Tg2 Edizione Straordinaria – x I Mestieri di Mirko – x Tg Sport – x Un’Estate a Malta – x Tg2 – x Tg2 Motori – x Musica Mia – x Bellissima Italia – x I Misteri di Hannah Swensen – x Tg2 Edizione Straordinaria – x Tg Sport – x I Mestieri di Mirko – x Blue Bloods – x + x Tg2 – x Germania-Italia – x (1T x + 2T x + S x) Germania-Italia – x La Domenica Sportiva Estate – x The Looney Tunes Show – x The Middle – x + x The Big Bang Theory – x + x Due Uomini e 12 – x + x + x Drive Up – x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x + x Mondiale per Club Show – x E-Planet – x Person of Interest – x Person of Interest – x Studio Aperto – x Juventus-Wydad – x Mondiale per Club Live – x C. 🔗 Leggi su Bubinoblog