Asaps 13 vittime della strada con monopattini da inizio anno

Ogni anno, le vittime della strada aumentano, e i monopattini giocano un ruolo sempre più centrale in questa triste escalation. Nel 2025, già sono state 13 le persone che hanno perso la vita sulle strade italiane a causa di incidenti con monopattini, tra cui un quindicenne a Torino. È tempo di riflettere sulla sicurezza e prendere misure concrete per proteggere tutti gli utenti della strada. La sensibilizzazione è la prima mossa per cambiare rotta.

Sono già 13 le vittime con l'uso dei monopattini sulle strade italiane nel 2025, ultimo in ordine di tempo un quindicenne investito da un automobilista a Torino e deceduto in ospedale poche ore dopo l'incidente. Lo rende noto l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che monitora anche questo segmento della mobilità con uno specifico Osservatorio: da una sola vittima nel 2020 si è passati a 12 nel 2021 e altrettanti nel 2022, poi 19 nel 2023, 20 nel 2024 e 13 finora quest'anno, per un totale di 77 morti. Le vittime del 2025 sono 12 uomini e una donna, 8 stranieri e 5 italiani.

