Arte e attivismo al parco archeologico | via alla quarta edizione di Sherocco Festival

Arte, formazione e attivismo si intrecciano nella quarta edizione di Sherocco Festival, un evento che trasforma il parco archeologico di Santa Maria d'Agnano a Ostuni in un vibrante villaggio arcobaleno dal 26 al 29 giugno. Presentato come un momento di riflessione e celebrazione della cultura LGBTQIA+, questa manifestazione promette di accendere i cuori e ispirare nuove lotte per l'uguaglianza, facendo dell'arte il suo strumento piĂą potente.

