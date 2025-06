Arte e architettura si mettono in mostra a Villa Smeraldi

Arte e architettura si incontrano in un'installazione vibrante a Villa Smeraldi, un dialogo tra passato e presente che rivela nuove prospettive culturali. La mostra "Risonanze", curata da Vanna Romualdi in collaborazione con l’Istituzione Villa Smeraldi, esplora come i linguaggi dell’arte contemporanea possano trasmettere il patrimonio attraverso forme innovative, coinvolgendo studenti ed ex studenti del Biennio. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di creatività e storia, lasciandosi coinvolgere da questa sinfonia di inspirazione.

È stata inaugurata a Villa Smeraldi di Bentivoglio la mostra " Risonanze " a cura di Vanna Romualdi, in collaborazione con l’Istituzione Villa Smeraldi. "Risonanze", è un progetto espositivo dedicato alle forme di trasmissione del patrimonio culturale attraverso i linguaggi dell’ arte contemporanea, dalla pittura all’installazione, in dialogo con l’architettura e i suoi contesti, che vede coinvolti studenti ed ex studenti del Biennio di Decorazione per l’architettura dell’ Accademia di Belle Arti di Bologna negli spazi di Villa Smeraldi, negli annessi alla Villa, nel Museo e nel Parco adiacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Arte e architettura si mettono in mostra a Villa Smeraldi

A Villa Smeraldi dal 19 giugno al 26 ottobre la mostra “Risonanze” a cura di Vanna Romualdi; ART CITY Bologna 2025, il Museo della Civiltà Contadina porta a palazzo Malvezzi Nikola Filipovic; “Opentour”, l’Accademia di Belle Arti di Bologna si mette in mostra.

