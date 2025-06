Art Basel nel caos di Unlimited c’è ancora qualcosa che brilla

Nel cuore di Art Basel, Unlimited si distingue come lo spazio più grandioso e audace, dove le opere di dimensioni imponenti sfidano i limiti tradizionali dell’arte. In un contesto di caos creativo e vibrante, ancora qualcosa brilla: l’energia di artisti e curatori che trasformano ogni esposizione in un’esperienza unica. Nonostante le apparenze, anche questa sezione riflette le dinamiche del mercato, rivelando come il grande formato possa essere sia spettacolare che profondamente radicato nella realtà contemporanea.

Basilea, 23 giu. (askanews) – Unlimited ad Art Basel è la sezione delle opere di grandi dimensioni, quelle che corrispondono meno all’idea di qualcosa da-appendere-alla parete e che, probabilmente con ingenuità, possiamo pensare siano un po’ meno vincolate dall’idea del mercato. Non è così, siamo pur sempre nella parte più spettacolare della principale fiera d’arte globale, ma c’è comunque un tema di scala che, spesso, ha fatto di Unlimited qualcosa di più vivo e disturbante, qualcosa, a tratti, di tenacemente contemporaneo. Nell’edizione 2025 la sensazione è che, anche sulle opere più monumentali, ci sia invece una patina più didascalica, una strana e piuttosto noiosa ricerca di un Pop aggiornato e senza autoironia, un venire meno del presente come alimento di vera complessità, quella che non usa slogan. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

