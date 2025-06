Arsenal Transfer Complete e da annunciare a luglio | Rapporto

Notizia fresca e promettente: l’Arsenal ha concluso un importante colpo di mercato, pronto ad essere annunciato a luglio. I Gunners, in piena ricostruzione dopo tre stagioni di secondo posto consecutivo in Premier League, puntano a rinforzarsi ulteriormente con la guida del nuovo regista sportivo Andrea Berta. Con i rivali già all’opera, l’Arsenal ora ha una solida strategia e i giocatori giusti per tornare a competere ai vertici: la corsa è appena iniziata.

