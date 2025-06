Arriva l’anticiclone africano Pluto | temperature fino a 40 gradi caldo record in Sardegna Puglia e Basilicata

L’anticiclone africano Pluto sta per scatenare temperature da record, con picchi fino a 40°C in Sardegna, Puglia e Basilicata. Questa ondata di calore, simbolo dei cambiamenti climatici in atto, preannuncia un’estate rovente e ricca di sfide. Mentre il clima si fa sempre più imprevedibile, è fondamentale essere preparati ad affrontare eventi estremi in crescita. Pluto ci ricorda che il nostro pianeta ha bisogno di attenzione e azione immediata...

Il cambiamento climatico sta provocando in Italia un aumento preoccupante di eventi meteo estremi: da ondate di caldo eccezionale a violenti temporali. Questa tendenza è destinata a continuare e al momento è in arrivo nei prossimi giorni “ Pluto “, un anticiclone africano che preannuncia l’ennesima settimana di caldo intenso. Anche quest’estate si preannuncia un’estate caldissima, a cominciare proprio da questo anticiclone in arrivo. Pluto porterà con se temperature estreme e un’ afa opprimente. Questa ondata di caldo ha già colpito gran parte dell’ Europa occidentale nelle ultime 48 ore: temperature tra i 32 e i 35°C tra Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania e picchi di 40-41°C in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’anticiclone africano “Pluto”: temperature fino a 40 gradi, caldo record in Sardegna, Puglia e Basilicata

