Arriva l’anticiclone africano Pluto caldo a 38°C | ecco dove

L’Italia si prepara a vivere un’estate sempre più infuocata, sotto l’ombra implacabile di 'Pluto', l’anticiclone africano che porta temperature roventi e condizioni meteorologiche estreme. Con il rischio di ondate di calore record e temporali violenti, questa nuova era climatica ci invita a riflettere sulla necessità di adattarci e proteggere il nostro benessere. L’estate si preannuncia incandescente: ecco cosa aspettarci.

(Adnkronos) – L'Italia è ufficialmente entrata in una nuova era climatica. Stiamo assistendo a un aumento preoccupante di eventi meteo estremi, che spaziano da ondate di caldo eccezionale a violente supercelle temporalesche. Questa tendenza è destinata a persistere, con l'imminente arrivo di 'Pluto', un temibile anticiclone africano che preannuncia un'altra settimana di caldo intenso.

Preparatevi a vivere un'ondata di caldo estremo: l'anticiclone africano Pluto sta per accomodarsi sull'Italia, portando temperature fino a 40 gradi.

