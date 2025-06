Arrestato il Piromane delle caserme | rischia l’ergastolo per strage politica

Un sospetto piromane, responsabile di gravi attacchi incendiari contro le forze dell'ordine nei Castelli Romani, è stato arrestato. Con 34 anni, cittadino egiziano e con precedenti, rischia l’ergastolo per strage politica. I fatti risalgono a febbraio, quando avrebbe orchestrato attentati devastanti. Questa vicenda evidenzia la complessità e i rischi di un clima di tensione crescente, che necessita di risposte ferme e decise da parte delle autorità.

Un uomo di 34 anni, cittadino egiziano regolare e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di aver incendiato numerose auto delle forze dell'ordine nei Castelli Romani. Il reato contestato è strage con finalità politica, per cui è previsto l'ergastolo. I fatti risalgono al 9 e 24 febbraio scorsi, quando l'uomo avrebbe messo in atto due attentati incendiari: il primo a Castel Gandolfo, il secondo ad Albano Laziale. Il primo attentato a Castel Gandolfo. Il 9 febbraio, il sospettato si è introdotto nel cortile della caserma dei carabinieri di Castel Gandolfo, dopo essere salito su alcune impalcature.

In questa notizia si parla di: arrestato - piromane - caserme - rischia

