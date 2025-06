arrestato dopo aver forzato il posto di blocco e speronato un furgone tragedia sfiorata a romano

Un episodio di pura adrenalina si è consumato a Romano di Lombardia, quando un uomo ha forzato un posto di blocco, speronando un furgone e dando vita a un inseguimento mozzafiato. La Polizia Locale, tempestiva e determinata, ha evitato il peggio, arrestando il protagonista di questa rocambolesca vicenda. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante il rispetto delle regole e la presenza di spirito delle forze dell’ordine.

Romano di Lombardia. L'alt della Polizia Locale non rispettato, l'auto che dopo aver forzato il posto di blocco si dà alla fuga. Ciò che ne è seguito è un rocambolesco inseguimento che, solo per fortuna, non è finito in tragedia. È successo nel pomeriggio di martedì 17 agosto quando una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in controlli in questa Via Duca d'Asta, ha imposto l'alt a un veicolo di grossa cilindrata. Il conducente, invece di fermarsi al posto di blocco, ha accelerato, tentando di sfuggire alle autorità. L'inseguimento ad alta velocità si è protratto lungo la strada soncinese, fino a quando, nelle vicinanze di via stadio, l'auto in fuga, "bruciando" uno stop al oltre 110 kmh, ha speronato un furgone facendolo ruotare su sé stesso per 360°.