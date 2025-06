Arrestato con oltre tre chili di droga | il giudice lo spedisce ai domiciliari

Un episodio che scuote la città di Aversa: un uomo, sorpreso con oltre tre chili di droga, vede ora la sua sorte affidata ai domiciliari nonostante le richieste di carcere da parte della Procura. La decisione del giudice apre un dibattito sulle modalità di giustizia e sulla gestione dei casi di traffico illecito. Ma cosa c’è dietro questa scelta? Entriamo nel dettaglio.

Arresti domiciliari per l’uomo arrestato venerdì sera dalla polizia ad Aversa per il possesso di oltre 3 chili di droga. La Procura aveva invocato una misura più severa, come la detenzione in carcere ma il giudice, all’esito del giudizio di convalida, ha accolto l’istanza del difensore. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Arrestato con oltre tre chili di droga: il giudice lo spedisce ai domiciliari

In questa notizia si parla di: arrestato - oltre - chili - droga

Oltre tre chili di droga nascosti in un garage dato "in prestito": arrestato un 27enne - Un garage innocuo si trasforma in un centro di smistamento della droga: è questa la storia di un 27enne di Acireale, appena uscito dal carcere, che ha trovato un modo inquietante per tornare nel giro.

La Polizia di Stato a Reggio Emilia ha sequestrato oltre 67 chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana. Lo stupefacente era nascosto in un’abitazione usata come base logistica per rifornire le piazze di spaccio di Reggio Emilia e Modena. Al termine dell’op Vai su Facebook

Arrestato dopo un inseguimento per le strade di Aprilia, nell'auto aveva 6 chili di droga Fermato un 55enne di Aprilia per detenzione ai fini di spaccio e lesioni personali, i Carabinieri sequestrano 3,7 chili di cocaina e 2,4 chili di hashish Tre auto… Vai su X

Madre e figlia in casa con quasi 13 chili di droga, un arresto a Japigia; Beccati con oltre due chili di cocaina vicino allo stadio Angelini: due uomini e due donne arrestati; Aversa, inseguimento in pieno centro: arrestato pluripregiudicato con oltre 3 chili di droga.

Arrestato a Marotta in A14 con 3,3 kg di droga, corriere della cocaina patteggia 3 anni e 10 mesi - Qui gli hanno fatto trovare una Reanult Scenic con dentro oltre 3 chili di droga che doveva consegnare a Bari. Come scrive msn.com

Traportavano 1kg di cocaina e 1,5 kg hashish, fermate due donne - Stavano per salire su un traghetto diretto a Messina le due donne arrestate dai carabinieri di Villa San Giovanni. Si legge su 98zero.com