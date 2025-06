Arrestato 30enne per violenza sessuale su un’adolescente

Una notizia che scuote la comunità: un uomo di 30 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari per gravissimi reati di violenza sessuale su un’adolescente. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, evidenziando l’importanza di tutela e giustizia. La vicenda è ancora sotto indagine, ma ribadisce il dovere di proteggere i più vulnerabili e di agire con fermezza contro ogni forma di abuso.

Un uomo italiano sulla trentina è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, in collaborazione con la squadra mobile della Questura, su.

