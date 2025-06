arrestati tre poliziotti a roma avrebbero rapinato una cassaforte durante finta perquisizione

Tre poliziotti romani sono finiti in manette con l’accusa di aver rapinato una cassaforte durante una finta perquisizione, scatenando un caso che scuote le forze dell’ordine. La Squadra Mobile ha eseguito arresti domiciliari nei confronti dei sospettati, tra cui un cittadino albanese, grazie a indagini approfondite che hanno ricostruito un inquietante quadro di corruzione e abuso di potere. Un episodio che solleva domande cruciali sulla fiducia nelle istituzioni.

La Squadra Mobile di Roma ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre poliziotti del commissariato Salario Parioli e nei confronti di un soggetto di nazionalità albanese. Le indagini della Mobile, fondate sulle dichiarazioni della vittima, sulla acquisizione e visione dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, nonché su un’analisi approfondita dei tabulati telefonici, hanno consentito di acquisire gravi indizi a carico dei quattro indagati per rapina consumata all’interno di un’abitazione in via Carmelo Maestrini. Gli agenti avrebbero trafugato 35.900 euro . 🔗 Leggi su Lapresse.it