Arrestati a Roma cinque poliziotti infedeli La Questura | Massimo rigore verso chi tradisce il giuramento

Cinque poliziotti infedeli arrestati a Roma scuotono le fondamenta della fiducia pubblica. La Procura e la Questura della Capitale hanno condotto indagini rigorose, riaffermando il massimo rigore contro chi tradisce il giuramento di fedeltà. La trasparenza e l'impegno per i valori della Polizia di Stato rimangono al centro delle azioni, dimostrando che nessuno è sopra la legge e che la giustizia sempre prevale.

Cinque poliziotti sono stati arrestati a Roma, a seguito di due indagini rigorose che hanno portato all’emersione di condotte criminali. A darne notizia sono state la Procura di Roma e la stessa Questura della Capitale, che ha assicurato il «massimo rigore» nei confronti delle mele marce. «Trasparenza e fedeltà ai valori della Polizia di Stato hanno orientato la Questura di Roma nell’impegno investigativo che si è concluso nella mattina odierna, con l’esecuzione di 5 misure cautelari a carico di altrettanti appartenenti in servizio presso due commissariati capitolini», si legge in una nota che dà conto delle due distinte vicende: il caso di una rapina nel corso di una perquisizione illegittima, che ha coinvolto tre agenti, e quello della contestazione del reato di spaccio a carico di altri due. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arrestati a Roma cinque poliziotti infedeli. La Questura: «Massimo rigore verso chi tradisce il giuramento»

In questa notizia si parla di: arrestati - roma - cinque - poliziotti

Firenze: aggrediscono i poliziotti durante un controllo antidroga in via Mariti. Cinque arrestati - Firenze, un episodio inquietante scuote la città: cinque cittadini marocchini sono stati arrestati dopo un'aggressione ai poliziotti durante un controllo antidroga.

Arrestati due poliziotti, altri cinque indagati: aiutavano la gang dell’hashish a spacciare droga https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/23/news/poliziotti_arrestati_indagine_roma_san_lorenzo_hashish_gang_marocco_pusher_spaccio-424685988/?rss&ref Vai su X

Da Brescia a Roma e ritorno in cinque giorni, più di 400 mezzi storici impegnati e una squadra di 59 poliziotti impegnati nella sicurezza. Questi sono solo alcuni dei numeri dell’edizione 2025 della Mille miglia, la gara automobilistica più bella al Mondo, che rip Vai su Facebook

Arrestati due poliziotti, altri cinque indagati: aiutavano la gang dell’hashish a spacciare droga; Traffico di droga dal Sudamerica e dalla Spagna, sedici arresti. Ci sono anche due poliziotti, indagati altri cinque agenti; Arrestati a Roma cinque poliziotti infedeli. La Questura: «Massimo rigore verso chi tradisce il giuramento.

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione. Altri due indagati per spaccio. Tutti sospesi - Il procuratore Lo Voi: “Si è giunti in breve tempo alla identificazione di ... Si legge su quotidiano.net

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione - Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha fatto sapere che attualmente sono trattenuti agli arresti domiciliari e che si tratta di agenti ... tg24.sky.it scrive