Arrestate 4 persone per l' omicidio dell' ex allievo della Normale ucciso e fatto a pezzi in Colombia

Una tragica notizia scuote il mondo accademico e diplomatico: in Colombia sono state arrestate quattro persone coinvolte nell'omicidio brutale di Alessandro Coatti, ex allievo della Normale di Pisa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, mentre le indagini puntano a fare piena luce su questo efferato delitto. La giustizia italiana e colombiana restano vigili, determinati a portare i responsabili davanti alla legge.

Quattro persone sono state arrestate in Colombia per l'omicidio del ricercatore italiano, ex allievo della Normale di Pisa, Alessandro Coatti. Si tratta di 4 cittadini colombiani ritenuti, a vario titolo, responsabili dell'omicidio in concorso dell'uomo, commesso il 6 aprile scorso nella zona di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Arrestate 4 persone per l'omicidio dell'ex allievo della Normale ucciso e fatto a pezzi in Colombia

