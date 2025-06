Arnaldo Pomodoro le sculture più famose | quali e dove sono

Arnaldo Pomodoro, maestro indiscusso della scultura contemporanea, ha lasciato un’eredità straordinaria fatta di opere iconiche e installazioni mozzafiato. Le sue sculture più famose, tra cui le celebri sfere in bronzo, sono visitabili in prestigiose location in tutto il mondo, testimonianze del suo genio creativo. Scopriamo quali sono e dove si trovano queste opere monumentali, frutto di un talento che ha saputo affascinare generazioni.

Arnaldo Pomodoro, celebre maestro della scultura contemporanea, è morto nella serata di domenica 22 giugno, nella sua casa di Milano, proprio alla vigilia del suo 99esimo compleanno. La notizia è stata resa nota dalla Fondazione a lui intitolata, guidata da Carlotta Montebello. Nato a Morciano di Romagna il 23 giugno 1926, Pomodoro ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico mondiale, soprattutto per le sue celebri sfere in bronzo. Ma quali sono le più famose e dove si trovano? La prima sfera realizzata nel 1960. L’attività di Arnaldo Pomodoro con le sfere è partita nel 1960. In quell’anno lo scultore ha realizzato la Sfera numero 1 per la Chiesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arnaldo Pomodoro, le sculture più famose: quali e dove sono

