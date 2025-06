Arnaldo Pomodoro è morto | a 99 anni si spegne il gigante della scultura

Il mondo dell'arte piange la scomparsa di Arnaldo Pomodoro, il gigante della scultura che ha rivoluzionato il panorama internazionale con le sue opere visionarie. A 99 anni, il maestro si è spento nella sua amata Milano, lasciando un’eredità inestimabile fatta di innovazione e profondità . La sua arte continuerà a ispirare generazioni future e a dialogare con il nostro patrimonio culturale. Un addio a un vero simbolo di creatività senza confini.

Il mondo dell'arte è in lutto. "Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, a Milano all'età di 99 anni nella sua casa". Lo comunica con una lunga nota la Fondazione che porta il suo nome. "Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell'arte perde una delle sue voci più autorevoli, lucide e visionarie. Il Maestro lascia un'eredità immensa, non solo per la forza della sua opera, riconosciuta a livello internazionale, ma anche per la coerenza e l'intensità del suo pensiero, capace di guardare al futuro con instancabile energia creativa", si legge nella nota.