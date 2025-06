Armadi con vista festeggia l' estate con Muroscritto

Armadi con vista celebra l’arrivo dell’estate in modo originale e artistico, portando i colori e le parole di Muroscritto direttamente nel cuore di Bologna. Il 24 giugno, dalle 11.00 alle 20.00, via Rialto si trasforma in un’opera d’arte a cielo aperto, dove scritte sui muri diventano gioielli da ammirare e indossare. Un’occasione unica per condividere creatività, amicizia e un pizzico di magia estiva. Non mancate!

Le scritte sui muri di Bologna possono finire dentro un gioiello? Evidentemente sì e lo si può vedere passando da via Rialto il 24 giugno: il negozio vintage di Giulia "Armadi con vista" ospita per tutta una giornata Muroscritto. Si festeggia l'estate fra amici dalle 11.00 alle 20.00 e nel tardo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Armadi con vista festeggia l'estate con Muroscritto

In questa notizia si parla di: armadi - vista - festeggia - estate

OraSì: Futuro incerto tra sponsor e coach Gabrielli, estate calda in vista - L'OraSì vive un momento di attesa e riflessione, tra incertezze finanziarie e scelte strategiche. Con l'estate in arrivo, il coach Gabrielli e la dirigenza sono già al lavoro per plasmare il futuro della squadra, sperando di costruire su un presente promettente.

Armadi con vista festeggia l'estate con Muroscritto.

Cambio armadi dall’estate all’inverno - Rifletteteci bene, siete davvero così razionali da riuscire a disfarvi del superfluo quando lo vedete? Si legge su donnamoderna.com

Armadio, cambio di stagione furbo e veloce, 5 consigli sugli errori da non fare - Il periodo ideale per fare il cambio armadio in vista dell’inverno è fine settembre/metà ottobre. Lo riporta ansa.it