Ariano Irpino arrestato un 23enne per rapina | vittima aggredita in via Carbonara

Un episodio di tensione scuote Ariano Irpino, dove un giovane marocchino di 23 anni è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito una vittima in via Carbonara. Il suo precedente penale e la mancanza di permesso di soggiorno hanno aggravato la situazione, portando le autorità a intervenire tempestivamente. La vicenda sottolinea l'importanza della sicurezza cittadina e della pronta risposta delle forze dell'ordine, che continuano a vigilare sul territorio.

ARIANO IRPINO — Un cittadino marocchino di 23 anni, privo di regolare permesso di soggiorno e con precedenti specifici, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina. L’intervento è avvenuto nel centro urbano di Ariano Irpino. La segnalazione della vittima Secondo quanto comunicato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ariano Irpino, arrestato un 23enne per rapina: vittima aggredita in via Carbonara

