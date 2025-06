Arezzo tra calciomercato e solidarietà | Fossa 1991 dona 2.500 euro alla Neonatologia del San Donato

Arezzo si distingue ancora una volta, unendo passione sportiva e solidarietà. Tra aggiornamenti di mercato e iniziative benefiche, la città si conferma protagonista nel panorama locale. La recente donazione di 2.500 euro alla neonatologia del San Donato dimostra che il cuore della comunità batte forte, rendendo questa stagione ricca di emozioni e speranze per tutti. È un esempio di come sport e solidarietà possano andare di pari passo, ispirando il futuro.

Notizie miste tra sport e solidarietà per l’Arezzo. Sul fronte del calciomercato, è stato ufficialmente presentato il portiere Venturi. Avvistati anche gli attaccanti Pattarello e Tavernelli insieme ai rispettivi procuratori segno di possibili movimenti. In entrata l’Arezzo mostra interesse per l’esperto esterno destro Diakité, 31 anni, reduce dalla stagione con la Torres, e per Cicerelli, esterno sinistro della Ternana ma di proprietà del Catania. Trattative o semplici sondaggi? Le prossime ore potrebbero chiarire meglio la situazione. Intanto, arriva un bel gesto fuori dal campo: il Gruppo Fossa Arezzo 1991 ha donato 2. 🔗 Leggi su Lortica.it