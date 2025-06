Arezzo presenta la New Public Library | il nuovo cuore culturale e sociale della città

Arezzo inaugura la sua nuova Public Library, un vero e proprio cuore pulsante di innovazione e socialità nel centro urbano. Presentata oggi al Palazzo Comunale, questa moderna infrastruttura trasforma l’ex scalo merci in un vivace polo culturale, pensato come il terzo luogo ideale per incontri, apprendimento e crescita condivisa. Un progetto che ridefinisce lo spazio pubblico e rafforza il senso di comunità, portando l’arte e la cultura più vicine a tutti i cittadini.

È stato presentato oggi, nella sala del Palazzo Comunale, il progetto della New Public Library di Arezzo: un’infrastruttura culturale innovativa che rappresenta il fulcro di un’ampia operazione di rigenerazione urbana nell’area dell’ex scalo merci. La nuova biblioteca nasce come “terzo luogo” della città: uno spazio aperto e inclusivo, pensato non solo per lo studio e la lettura, ma come ambiente di socialità, cultura, benessere e condivisione. La Public Library sarà molto più di una semplice biblioteca. Pensata come centro di vita comunitaria, offrirà ambienti per l’incontro, l’apprendimento, la creatività e il tempo libero. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo presenta la New Public Library: il nuovo cuore culturale e sociale della città

