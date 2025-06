Arezzo picchia la moglie col cellulare e la minaccia con un coltello | donna fugge e trova rifugio con i figli Marito denunciato

Una scena di violenza sconvolgente scuote Arezzo: una donna, vittima di un’aggressione brutale da parte del marito, si rifugia tra le braccia della vicina, con il volto insanguinato e lo sguardo pieno di terrore. L’uomo, dopo averla colpita con un cellulare e minacciata con un coltello, ora è stato denunciato. Una storia che evidenzia ancora una volta l’urgenza di contrastare la violenza domestica e proteggere chi ne è vittima.

Ha bussato alla porta in preda al panico, con il volto insanguinato e gli occhi pieni di terrore. È così che una donna bengalese di circa 30 anni ha chiesto aiuto a una vicina di casa, dopo essere stata brutalmente aggredita dal marito. L’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente al volto con un telefono cellulare e minacciata con un coltello da cucina. L’episodio è avvenuto giovedì scorso, nel primo pomeriggio, in via Uguccione della Faggiuola. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna non parla bene italiano e ha comunicato la violenza subita a gesti. «Era sconvolta, le usciva sangue dal naso e dalla bocca – racconta la vicina –. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, picchia la moglie col cellulare e la minaccia con un coltello: donna fugge e trova rifugio con i figli. Marito denunciato

