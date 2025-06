Arezzo ecco il primo acquisto Preso Venturi il portiere che sa costruire il gioco

Arezzo si prepara a una nuova avventura con entusiasmo e determinazione. Il primo acquisto della stagione 2025/26, Giacomo Venturi, portiere classe 1992, arriva con grandi ambizioni: sa costruire il gioco fin dalla difesa. Con un contratto annuale, il suo arrivo segna l'inizio di una campagna acquisti strategica, mirata a rafforzare la squadra e alzare la competitività del club. La prossima stagione promette grandi sfide e successi da scrivere insieme.

Giacomo Venturi è il primo acquisto dell'Arezzo 202526. Il portiere, classe 1992, ha firmato un contratto annuale ed è stato annunciato stamani. Il suo arrivo, perfezionato da tempo, inaugura la campagna acquisti per la prossima stagione, che sarà portata avanti con l'obiettivo di alzare la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arezzo, ecco il primo acquisto. Preso Venturi, il portiere che sa costruire il gioco

In questa notizia si parla di: arezzo - primo - acquisto - venturi

Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte - Il Napoli, in corsa per il titolo, prepara già il mercato estivo con un primo acquisto in vista. Dopo la vittoria contro il Lecce, un indizio rilasciato da Conte ha svelato dettagli interessanti.

BUONANOTTE Raduno Dandy ad Arezzo Vai su Facebook

Ufficiale, preso Venturi con contratto annuale. Con Trombini gerarchie da costruire; Il mercato dell'Arezzo. Venturi firma tra pochi giorni, Coppolaro e Redolfi per la difesa; Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023.

Arezzo, ecco il primo acquisto. Preso Venturi, il portiere che sa costruire il gioco - Il portiere, classe 1992, ha firmato un contratto annuale ed è stato annunciato stamani. Come scrive arezzonotizie.it

Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023 - Giacomo Venturi, ex Gubbio, sarà il nuovo portiere dell'Arezzo. Secondo msn.com