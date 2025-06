Arena San Sebastiano tutti gli appuntamenti delle Sere d’Estate

L’estate a San Sebastiano si accende di magia con Arena San Sebastiano – Sere d’estate, la rassegna che porta cinema, musica, teatro e incontri letterari sotto il cielo stellato del Vesuvio. Con un ricco calendario che va dal 27 giugno al 7 settembre, le serate saranno un mix di cultura e spettacolo per tutti i gusti. Scopri gli appuntamenti e vivi un’estate indimenticabile nel cuore della nostra comunità!

Con la conferenza stampa prevista per mercoledì 25 giugno alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, si apre ufficialmente la quarta edizione di Arena San Sebastiano – Sere d'estate, rassegna culturale e spettacolare che, da venerdì 27 giugno a domenica 7 settembre, animerà le serate vesuviane con cinema d'autore, musica, teatro, incontri letterari .

