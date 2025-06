Area cani a Belledo lasciata al degrado | il mio quattro zampe è fuggito e ha rischiato di morire

Buongiorno signora assessore, recentemente l'area cani di Belledo è stata inaugurata con entusiasmo, promettendo uno spazio sicuro e verde per tutti. Tuttavia, nel degrado e nell'abbandono, il mio quattro zampe 232 è fuggito rischiando la vita. È urgente intervenire per mantenere vivo quel progetto e garantirne la sicurezza, affinché tutti possano davvero godere di un ambiente curato e protetto, senza più incidenti o rischi.

Buongiorno signora assessore, non molto tempo fa l'area cani realizzata nel rione di Belledo è stata inaugurata. Un progetto green che guarda non solo al benessere degli amici a quattro zampe e dei loro proprietari, ma a tutta la comunità del rione, che può godere di una rinnovata area verde. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Area cani a Belledo lasciata al degrado: il mio quattro zampe è fuggito e ha rischiato di morire"

In questa notizia si parla di: area - cani - belledo - quattro

Un’area cani sarà allestita in via Irlanda - Una nuova area cani sorgerà in via Irlanda, approvata ieri dalla Giunta comunale con voto unanime. Questo progetto mira a promuovere il benessere degli animali, offrendo uno spazio di sgambatura all'interno di un'area verde di 1,5 ettari, dove i nostri amici a quattro zampe potranno divertirsi e socializzare in sicurezza.

Non solo area cani: in via Risorgimento un progetto per gli amici a quattro zampe; Lecco, aree sgambamento cani sempre aperte e un dog park in via Giusti; Il cane Nerone operato: Grazie a voi potrà di nuovo camminare.

"Area cani a Belledo lasciata al degrado: il mio cane ha rischiato di morire in strada" - Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia critico sulla storia raccontata da Gattinoni al Pride: "Una scelta politica, condivisa con la sua Giunta, che ora viene usata per strumentalizzare il tema ... Segnala leccotoday.it

Ultimata l’area per cani in via Pertini - Si tratta dell’area destinata agli amici a quattro zampe di via Pertini. piananotizie.it scrive