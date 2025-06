ArcelorMittal settimana decisiva torna anche il Ministro Piantedosi

Una settimana cruciale si apre per i lavoratori ex ArcelorMittal di Luogosano, con la presenza di figure chiave come il ministro Piantedosi e l’assessore Marchiello. Il futuro di migliaia di famiglie sarà deciso in questi giorni di intenso confronto, tra incontri istituzionali e tavoli di crisi. È il momento di fare il punto e di sperare in una soluzione che possa finalmente garantire stabilità e prospettive concrete. La speranza è che questa sia la svolta tanto attesa.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia oggi la settimana entra la quale si decide gran parte del futuro dei lavoratori ormai ex ArcelorMittal di Luogosano. A scandire il cronoprogramma, Giuseppe Morsa della Fiom Cgil Infatti, per domani mattina è convocato presso l’ assessorato al lavoro della Regione Campania il t avolo di crisi alla presenza dell’ assessore Marchiello, i Consiglieri Regionali, i Sindaci, l’ Azienda e le Organizzazioni Sindacali durante il quale chiederemo una condivisione su tempi e criteri sulla reindustrializzazione e sulla continuità produttiva ed occupazionale. Per il giorno 26 giugno presso il Castello di Taurasi è convocata un’ assemblea pubblica alla presenza dei Lavoratori, dei Sindaci,dei Consiglieri Regionali, Presidente e Consiglieri Provinciali, Deputati e Cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ArcelorMittal, settimana decisiva, torna anche il Ministro Piantedosi

In questa notizia si parla di: arcelormittal - settimana - decisiva - torna

Parte domani la settimana decisiva: ArcelorMittal verso l’ultima chiamata - Domani si apre la settimana cruciale per ArcelorMittal di Lugosano: l'ultima chiamata per salvare lo stabilimento.

VIDEO - Arcelor Mittal, Morsa: settimana decisiva per reindustrializzazione e cig Lab TV; Arcelor Mittal, settimana decisiva: domani tavolo di crisi in Regione; Arcelor Mittal, settimana decisiva: domani tavolo di crisi in Regione.

ArcelorMittal: corsa contro il tempo per salvare lo stabilimento e 67 posti di lavoro. Domani incontro in Regione - Il 30 giugno scadrà la procedura di licenziamento collettivo e il successivo 31 luglio lo stabilimento di Luogos. corriereirpinia.it scrive

Arcelor Mittal Taranto, settimana decisiva per l'ex-Ilva - Si avvia una settimana decisiva per Taranto, perché il 6 settembre è la data dell’ultimatum fatto da ArcelorMittal. Lo riporta affaritaliani.it