ArcelorMittal | l’ora degli uomini e non più delle promesse

ArcelorMittal: l'ora degli uomini, non più delle promesse. Inizia oggi, con la puntualità implacabile degli orologi ufficiali, una settimana decisiva per il futuro di centinaia di lavoratori dell’ex stabilimento di Luogosano. Tra tavoli e sigle, si gioca il destino di chi ha sempre creduto in un’industria forte e dignitosa. Domani...

Comincia oggi, con la puntualità spietata degli orologi istituzionali, la settimana in cui si deciderà – o si fingerà di decidere – il destino di centinaia di lavoratori che furono dell'ArcelorMittal di Luogosano, oggi lasciati in balìa di sigle, promesse e tavoli, più o meno rotondi. Domani.

