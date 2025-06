Approvata la decontribuzione per le imprese iscritte in cassa edile l' Ance | Gestione virtuosa ed efficiente

L’approvazione della decontribuzione per le imprese iscritte in Cassa Edile rappresenta una misura importante per favorire la gestione virtuosa ed efficiente del settore. Ance Palermo esprime grande soddisfazione, poiché anche quest’anno potrà restituire circa un milione di euro alle aziende associate, contribuendo a ridurre i costi e sostenere lo sviluppo. Questa iniziativa rafforza il legame tra l’associazione e le imprese, promuovendo un futuro più solido e competitivo.

Ance Palermo esprime la propria soddisfazione perché anche quest’anno sarà possibile restituire alle imprese associate circa un milione di euro delle somme residue per i servizi a loro destinati, somme che verranno ripartite come decontribuzione dei futuri versamenti tra tutte le imprese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Approvata la decontribuzione per le imprese iscritte in cassa edile, l'Ance: "Gestione virtuosa ed efficiente"

In questa notizia si parla di: imprese - decontribuzione - ance - approvata

Val Seriana, le imprese: “Ogni minuto perso nel traffico mina la nostra competitività” - Val Seriana è in allerta: le imprese locali denunciano un deterioramento della viabilità che minaccia la loro competitività.

Approvata la decontribuzione per le imprese iscritte in cassa edile, l'Ance: Gestione virtuosa ed efficiente; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità per l’edilizia; Polizza catastrofale (Cat Nat): per chi è obbligatoria e quali beni copre.

La Decontribuzione Sud per le imprese del Mezzogiorno è stata prorogata al 31/12/2023 - Come si è già accennato la Decontribuzione Sud è un'agevolazione volta a favorire le imprese delle aree più svantaggiate del ... Come scrive it.blastingnews.com

Decontribuzione Sud 2025/ Esonero contributivo per incentivare occupazione (15 gennaio) - I requisiti da rispettare Chiariti i dettagli sulla decontribuzione Sud 2025, anche le imprese devono soddisfare dei requisiti imprescindibili per potersi vedere approvare l’incentivo. Segnala ilsussidiario.net