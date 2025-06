Apple Siri e lo scoglio dei dati | a frenare l’assistente non è l’IA sono le app

Apple Siri e lo scoglio dei dati: l'ostacolo principale non sono le intelligenze artificiali, ma le app disponibili. Nonostante l'investimento, Apple ha ritardato il rilancio di Siri per migliorare la qualità , ma il vero problema rimane la scarsità di applicazioni compatibili, che limita le potenzialità dell’assistente. Alla fine, senza un ecosistema ricco, anche la tecnologia più avanzata può restare ferma.

