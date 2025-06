Apple Siri e lo scoglio dei dati | a frenare l’assistente non è l’IA ma le app

Apple Siri si trova di fronte a un ostacolo insidioso: non sono i modelli di intelligenza artificiale a frenare il suo progresso, ma le limitate possibilità offerte dalle app disponibili. Nonostante gli investimenti e le promesse, il vero scoglio risiede nel ecosistema di applicazioni, che ancora non consente a Siri di esprimersi al massimo. Per capire come superare questa barriera, bisogna analizzare più a fondo le sfide e le opportunità del settore.

Apple ha ritardato Siri di un anno perché il livello di qualità raggiunto non soddisfaceva i suoi standard. Mentre tutti puntano il dito sui modelli, che non sarebbero al pari di quelli delle grandi aziende, il problema vero sembra essere un altro: le applicazioni che Siri potrebbe usare oggi su un iPhone come "agente" sono davvero poche..

