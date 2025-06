Aperto a 10 Contrade Niente preclusioni

In un mondo dove ogni mossa conta, Antonio Mula, in arte Shardana, si prepara con determinazione per il Palio, pronto a sfruttare ogni opportunità. Con il cuore rivolto al ricordo di Andrea Mari e una passione che non si spegne, il fantino si mette in gioco, sapendo che il destino delle monte dipende spesso da decisioni strategiche delle dirigenze. La domanda resta: sarà lui a conquistare il cuore dei capitani?

"Zinias può fare la Tratta. Penso che sia a disposizione dei capitani il 29", sintetizza Antonio Mula, in arte Shardana. Il fantino, che era alla scuderia di Andrea Mari, un amico volato in cielo che non dimentica, si è rimboccato le maniche mettendo anima e corpo per farsi spazio nel Palio. Ha diverse porte aperte ma, si sa, il valzer delle monte è una partita a scacchi giocata dalle dirigenze. E Mula è a disposizione dei capitani? "Secondo te? Super disposizione". Si parla della Lupa, della Pantera. Si sente dire la Chiocciola, il Bruco ti ha dato l’opportunità di fare la prova. "Possibili. Buoni rapporti con tutti, sono fortunato da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aperto a 10 Contrade. Niente preclusioni"

Luigi Bruschelli: “Non ho preclusioni con nessuna Contrada”.

