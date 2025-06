Aperitivo d’estate domani il taglio del nastro | oltre tremila le prenotazioni

Arezzo si prepara a vivere un’anticipazione di estate indimenticabile con Aperitivo d’Estate, in programma domani. Con oltre tremila prenotazioni già confermate, l’evento promette di unire cultura, sapori e socialità in una cornice unica al Prato. Nonostante il grande successo, resta ancora qualche posto disponibile per godere di questa serata speciale, che celebra il gusto, la cultura e la convivialità in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Hanno superato quota tremila le prenotazioni per l’edizione 2025 di Aperitivo d’Estate, ma c’è ancora posto per accedere all’ovale del Prato d i Arezzo e partecipare all’iniziativa promossa da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il contributo di GP Motors Arezzo. Una serata speciale che celebra il gusto, la cultura e la convivialità nel cuore verde della città. I cancelli dell’area degustazione si apriranno alle ore 18.00, poco prima del taglio del nastro in programma alle ore 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperitivo d’estate, domani il taglio del nastro: oltre tremila le prenotazioni

In questa notizia si parla di: aperitivo - estate - tremila - prenotazioni

Lucciole e aperitivo al tramonto per assaporare l'arrivo dell'estate - L'arrivo dell'estate si celebra a Oriolo dei Fichi con la magia delle lucciole, protagoniste della Lucciolata.

tonino 3000 lunedì 02/06 Dalle 09.00 a 00.00 musica Dalle 17.00 live dalle 18.00 @dome_capoz @tonino3000 #rimini #tonino3000 #riminiwellness Info e prenotazioni: 3288392348 Vai su Facebook

Aperitivo d’estate, domani il taglio del nastro: oltre tremila le prenotazioni; Tremila prenotazioni per Aperitivo d’estate; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Aperitivo d’estate, domani il taglio del nastro: oltre tremila le prenotazioni - Dalle 18 alle 23 proposte enogastronomiche e musica dal vivo al Prato di Arezzo e visite guidate nella suggestiva Fortezza Medicea. Lo riporta lanazione.it

Tremila prenotazioni per Aperitivo d’estate - Superano quota tremila le prenotazioni per l’edizione 2025 di “Aperitivo d’Estate”, l’evento che martedì 24 giugno animerà il Prato di Arezzo con spettacoli, concerti e degustazioni. Riporta teletruria.it