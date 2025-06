Apericena ' La storia di Noce'

Scopri l’affascinante storia di Noce con un’apericena unica nel suo genere presso l'uliveto di Regina di Noce. In compagnia dei Gruppi Archeologici d’Italia, potrai immergerti nelle radici di questa affascinante località, famosa anche per il suo pregiato miele. Un evento ricco di cultura, buon cibo e scoperte che non puoi perdere: un’esperienza che unisce passato e presente in un’atmosfera indimenticabile.

Apericena presso l'uliveto di Regina di Noce in compagnia dei Gruppi Archeologici d'Italia, che presenteranno le proprie attività sul territorio parlando in particolare della storia della località di Noce quale luogo di produzione dell'omonimo miele Regina di Noce.

Electa ut sol Estate 2025 Sotto la luna in Valgraziosa Regina di Noce apre le porte del suo suggestivo uliveto per serate, dove il miele biologico prodotto nel luogo, diviene tramite e pretesto per conoscere tradizioni locali, prodotti del territorio

