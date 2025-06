Anzio cittadini da tutta Roma per la festa di Forza Italia

Anzio si è animata ieri sera, con cittadini provenienti da tutta Roma e oltre, per la quinta edizione della festa di Forza Italia. Promossa dal consigliere regionale Fabio Capolei, l’evento al centro sportivo Lupatelli ha visto la partecipazione di circa mille persone, un segno tangibile di entusiasmo e coesione. Capolei ha sottolineato: “Ciò che a me più interessa è essere un punto di riferimento per queste persone”, rafforzando l’impegno del partito sul territorio.

Anzio, 23 giugno 2025- Si è svolta ieri sera ad Anzio la quinta edizione della manifestazione estiva d i Forza Italia promossa dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei. Al centro sportivo Lupatelli di via Nettunense, insieme a tanti esponenti nazionali del partito, erano circa mille i cittadini arrivati da Roma e da tutta la provincia. “Ciò che a me più interessa è essere un punto di riferimento per queste persone”, ha detto Capolei, “ogni giorno giro per i comuni per capire quali sono le esigenze dei territori e in che modo poter portare la loro voce in Regione Lazio. Ascoltare, confrontarsi e dare risposte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it