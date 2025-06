Anziano al volante investe operai sulla strada | tre feriti

Un incidente spaventoso si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 23 giugno a La Valletta Brianza, coinvolgendo un anziano alla guida che ha investito tre operai lungo la SS342. L'impatto, avvenuto lontano dal centro abitato, ha lasciato sul posto tre feriti, tra cui i lavoratori coinvolti. La scena ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Incidente nel primo pomeriggio di lunedì 23 giugno a La Valletta Brianza, lungo la SS342. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero coinvolti una vettura e un furgone. Si tratta di un sinistro avvenuto lontano dal centro abitato. Risultano interessate dall'incidente tre persone, tutti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Anziano al volante investe operai sulla strada: tre feriti

In questa notizia si parla di: anziano - volante - investe - operai

Spara agli operai scambiandoli per ladri: arrestato un anziano ad Ariano Irpino - Un uomo anziano è stato arrestato ad Ariano Irpino dopo aver sparato in aria, scambiando due operai dell'Enel per ladri.

Con l'auto su un cantiere stradale, novantenne investe due operai.

Investe anziano e scappa - E’ accaduto l’altro ieri sera, poco dopo le 20, in piazza Dante, quando un’auto ha investito un 80enne ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Anziano senza patente investe due pedoni - Ma l’anziano ha commesso un’imprudenza per cui verrà sanzionato. Da lanazione.it