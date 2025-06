Antonio Tajani | Roma può essere il ponte fra Washington e Teheran

Antonio Tajani, con la sua visione pragmatica e lungimirante, apre un nuovo scenario per Roma come ponte tra Washington e Teheran. Tra ricordi di momenti difficili e strategie per il futuro, Tajani ci invita a guardare all’Europa come a un attore maturo e protagonista sulla scena internazionale. Scopri come questa figura chiave può contribuire a costruire un dialogo più stabile e costruttivo tra le grandi potenze mondiali, puntando su un’Europa finalmente “adulta”.

Tajani racconta (senza fare l’aruspice) la notte delle bombe, il piano-rientri per 50 mila italiani e la scommessa su un’Europa finalmente “adulta”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Antonio Tajani: “Roma può essere il ponte fra Washington e Teheran”

Europa, il discorso di Antonio Tajani alla Fondazione De Gasperi - Oggi, in occasione della Giornata dell'Europa 2025 e del 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, Antonio Tajani presenterà un discorso significativo alla Fondazione De Gasperi.

Tajani: «Roma può essere capitale della pace. Santa Sede fondamentale»; Tajani: «L’Iran su atomica ha superato linea rossa e va fermato»; Tajani: 'L'Ue dev'essere più protagonista di pace nel mondo'.

Antonio Tajani invita a riaprire il tavolo per le trattative tra America e Iran: «Incontratevi a Roma» - «Ci sono 50 mila italiani che vivono nella grande area compresa tra Iran, Iraq, Israele, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein ... Come scrive msn.com

Tajani: “Roma può mediare, lasceremo aperta l’ambasciata a Teheran” - Il capo della Farnesina ha tenuto a rapporto gli ambasciatori nei Paesi mediorientali. Si legge su repubblica.it