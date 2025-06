Anticiclone africano sull’Italia | bel tempo e temperature oltre la media

L'anticiclone africano si rafforza sull’Italia, regalando giornate di sole e temperature ben oltre la norma stagionale. Mentre il cielo rimane generalmente sereno, un lieve maltempo potrebbe interessare i rilievi giovedì, con effetti ancora da chiarire sulle pianure. E il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente nel prossimo fine settimana. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per vivere al meglio questa fase di clima estivo anticipato.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 23 giugno 2025 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione; da segnalare soltanto il transito di lievi velature.