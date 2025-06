ANSA Incontra con Consap sostegno ai giovani su studio e casa

L'ANSA incontra con Consap apre un dialogo su temi chiave per il futuro dei giovani italiani: dal sostegno allo studio e alla casa al rilancio di fondi dedicati ai meritevoli. Un'occasione per scoprire come investimenti strategici, innovazione e semplificazione possano fare la differenza. Restate sintonizzati: l'evento sarà disponibile sul sito ANSA.IT e sui canali social alle 12, per un approfondimento che mira a costruire un domani più solido e accessibile.

Il rilancio e la semplificazione del fondo per gli studenti meritevoli, il potenziamento del fondo prima casa, gli investimenti in IA e per il recupero dei crediti. Questi alcuni dei principali temi al centro dell'ANSA incontra su Consap, la società interamente partecipata dal Mef gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico, che verrà diffuso sul sito ANSA.IT e sui principali canali sociale dell'agenzia oggi a partire dalle 12. In studio, a illustrare le ultime novità , ci saranno il presidente della società Sestino Giacomoni e l'ad Vincenzo Sanasi D'Arpe che parleranno anche delle altre numerose attività in capo alla società e del suo possibile ruolo nell'affrontare i danni dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ANSA Incontra con Consap, sostegno ai giovani su studio e casa

In questa notizia si parla di: ansa - incontra - consap - studio

Alfabetizzazione economica: chiave per l'equità di genere al forum ANSA Incontra - L’alfabetizzazione economica è fondamentale per promuovere l'equità di genere, e il forum ANSA Incontra si propone di affrontare questa tematica cruciale.

Incontra con Consap, sostegno ai giovani su studio e casa; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

ANSA Incontra con Consap, sostegno ai giovani su studio e casa - In studio, a illustrare le ultime novità, ci saranno il presidente della società Sestino Giacomoni e l'ad Vincenzo Sanasi D'Arpe che parleranno anche delle altre numerose attività in capo alla società ... Da msn.com

Cresce l'obesità, ANSA Incontra su cosa sta per cambiare - Cresce l'obesità nel mondo e in Italia dove presto sarà definita una malattia cronica con conseguenze sul percorso di trattamento. Scrive ansa.it