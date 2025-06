Anna Zhang dopo la vittoria di Masterchef Italia | Nella vita voglio rendermi utile per gli altri sogno un programma tv tutto mio per andare alla radice di quello che conta

Dopo aver conquistato il titolo di MasterChef Italia, Anna Zhang si presenta con una carica inesauribile e una passione contagiosa. La sua voglia di fare la differenza e di raccontare ciò che conta di più si traduce in un’energia che trascina e ispira. Con tanti sogni e progetti nel cassetto, questa giovane talento è pronta a lasciare il segno, dimostrando che la vera vittoria è poter essere autenticamente se stessi e aiutare gli altri.

Tantissimi progetti, un'energia pazzesca e un'agenda che dalla vittoria di Masterchef in poi è sempre stata fittissima di impegni: eppure Anna Zhang non è per nulla stanca, anzi: non è mai stata così felice.

La vincitrice di Masterchef Anna Zhang all'outlet di Vicolungo - Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile con Anna Zhang, la vincitrice di MasterChef 14, che domenica 22 giugno alle ore 17 sarà ospite speciale all'Outlet di Vicolungo.

