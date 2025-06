Anghiari la Benedizione del Palio della Vittoria

Anghiari si prepara a vivere un fine settimana di grande emozione, culminante nella tradizionale benedizione del Palio della Vittoria. La città toscana, cuore pulsante della storia e delle tradizioni, si anima in attesa dell’evento più atteso dell’anno, simbolo di passione, orgoglio e identità locale. Con un ricco programma di iniziative, Anghiari si conferma ancora una volta come protagonista indiscussa di un weekend memorabile, dove storia e festa si intrecciano per celebrare il suo glorioso passato.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Quello che è appena andato in archivio è stato un fine settimana intenso per Anghiari, in vista del Palio della Vittoria 2025. Ad aprire la serie di iniziative della XXI edizione dell’era moderna è stata la conferenza di presentazione della manifestazione che ogni 29 giugno celebra la Battaglia di Anghiari, combattuta nel 1440, scontro decisivo nel ridefinire i confini della Toscana divenuto celebre anche grazie alla misteriosa opera di Leonardo Da Vinci. L’incontro si è svolto ai giardini di Campo alla Fiera, con splendida veduta su Anghiari e sul luogo della battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anghiari, la Benedizione del Palio della Vittoria

Palio della vittoria: la ventunesima edizione dell’era moderna - Preparatevi a rivivere l’emozione di un evento leggendario: il Palio della Vittoria 2025, giunto alla sua ventunesima edizione nell’era moderna.

