Angelozzi saluta | Grazie Frosinone A giorni ufficiali nuovo Ds e allenatore

grande famiglia, le emozioni sono tante e miste. Guido Angelozzi, protagonista della scena calda del calcio italiano, si prepara a nuove sfide in Sardegna. Manca ancora l’ufficialità , ma il suo saluto al Frosinone segna un capitolo memorabile. Ora, il Cagliari aspetta il nuovo direttore sportivo e un allenatore di talento: l’estate si tinge di eccitazione e grandi aspettative per i prossimi mesi.

Manca ancora l'ufficialitĂ , ma è ormai cosa fatta il passaggio di Guido Angelozzi dal Frosinone al Cagliari. Il Ds ha salutato la piazza con una lettera di ringraziamenti: " Ciao Frosinone, difficile per me trovare le parole giuste in questo momento. Forse perchĂ©, quando si lascia un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Angelozzi saluta: "Grazie Frosinone". A giorni ufficiali nuovo Ds e allenatore

