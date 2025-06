Angelo Perla svela perché lasciò il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne | C'era lei

Angelo Perla, ex corteggiatore di Tina Cipollari, rivela i motivi dietro la sua partenza da Uomini e Donne, svelando una storia d’amore nascosta dietro le quinte. Con parole sincere, racconta come la sua relazione con la compagna fosse iniziata molto prima di Tina e come alcuni errori abbiano temporaneamente interrotto il loro cammino. Un racconto che affascina e riporta al centro l’autenticità delle emozioni. Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

Angelo Perla, ex corteggiatore di Tina Cipollari, racconta perché decise di lasciare Uomini e Donne. Salutò la tronista con una lettera, e a casa ad aspettarlo c'era la sua compagna: "La nostra relazione nasce molto prima di Tina e aveva avuto uno stop per alcuni nostri errori", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

