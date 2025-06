Angela Celentano 29 anni di misteri | tra testimonianze discordanti e il sospetto delle adozioni illegali

Da quasi tre decenni, il caso di Angela Celentano avvolge l’Italia nel mistero e nella speranza. Testimonianze discordanti, sospetti di adozioni illegali e il dolore di una famiglia che non si arrende alimentano un enigma ancora irrisolto. La scomparsa della piccola Angela, avvenuta nel 1996 sul Monte Faito, resta uno dei misteri più inquietanti, lasciando spazio a dubbi e interrogativi irrisolti. Cosa nasconde davvero questa vicenda ancora tutta da chiarire?

Due bambini che raccontano dettagli contrastanti, lo spettro delle adozioni illegali internazionali e la possibilità che la piccola possa essere morta. Il mistero sulla scomparsa di Angela Celentano è ancora pieno di ombre, nonostante siano trascorsi ormai quasi 29 anni da quel 10 agosto 1996. Una data che resterà sempre impressa nella mente di papà Catello e mamma Maria, i genitori della bimba svanita nel nulla dal monte Faito, a Vico Equense, durante una festa della comunità Evangelica che si trova a poche curve dal luogo della scomparsa. Il caso è stato al centro di un approfondimento del programma Incidente Probatorio, condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera.

