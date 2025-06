Andy Serkis | dirigerò il Signore degli Anelli e tornerò con Batman

Andrew Serkis, celebre per aver portato Gollum e Cesare sul grande schermo, si prepara a sorprendere ancora: dirigerà il nuovo "Il Signore degli Anelli" e tornerà nei panni di Batman. La sua presenza al Filming Italy Sardegna Festival ha emozionato il pubblico, confermando il suo talento poliedrico. Con un futuro ricco di progetti ambiziosi, Serkis continua a dimostrare di essere uno dei nomi più innovativi del cinema mondiale, lasciando il segno in ogni sua creazione.

Santa Margherita di Pula, 23 giu. (askanews) - Amatissimo dal pubblico, gioviale, disponibile e pieno di novità, Andrew Serkis è uno dei grandi protagonisti del Filming Italy Sardegna Festival, dove è stato premiato dalla ideatrice e direttrice Tiziana Rocca. L'attore e regista britannico, famosissimo per aver interpretato Gollum in motion capture nella trilogia "Il Signore degli Anelli" e Cesare nella prima trilogia de "Il pianeta delle scimmie", sta per tornare sul set di "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" con una novità: sarà attore ma anche regista del film, che dovrebbe uscire a Natale 2027.