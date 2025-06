Andy Serkis al Filming Italy Sardegna | Alfred tornerà in The Batman 2 E con The Hunt for Gollum vivrà una nuova vita – Intervista

Andy Serkis, maestro della trasformazione e innovatore nel mondo del cinema, torna a incantare il pubblico con le sue straordinarie capacità interpretative. Dal ruolo iconico di Gollum a personaggi profondamente umani, la sua arte continua a ridefinire il modo di raccontare storie visivamente. Ospite al Filming Italy Sardegna Festival, Andy svela i suoi prossimi progetti, il legame speciale con l’Italia e molto altro. La sua vicenda artistica promette di stupire ancora una volta.

Dal volto dietro le sembianze di Gollum in Il Signore degli Anelli alla profondità emotiva di Cesare in Il pianeta delle scimmie, Andy Serkis è una delle presenze più trasformiste e rivoluzionarie del cinema contemporaneo capace di essere il pioniere assoluto nella tecnica in motion capture. Ospite del Filming Italy Sardegna Festival, ha parlato in esclusiva con SuperguidaTV dei suoi nuovi progetti, del suo legame speciale con l’Italia e del futuro dell’intelligenza artificiale sul grande schermo. Andy Serkis, intervista: “Alfred tornerà in The Batman 2?. Partendo da Gotham City ci regala una certezza importante: “Alfred ci sarà, ma non so ancora nulla di certo su The Batman – Parte II ”, ha detto Serkis con sincerità e una risata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Andy Serkis al Filming Italy Sardegna: “Alfred tornerà in The Batman 2. E con The Hunt for Gollum vivrà una nuova vita” – Intervista

