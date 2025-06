Andrea Kimi Antonelli si diploma | il giovane talento Mercedes festeggia la maturità 2025

Andrea Kimi Antonelli, talento emergente della Formula 1 e pilota del team Mercedes, ha raggiunto un traguardo importante: il diploma di maturità nel 2025. A soli 18 anni, ha dimostrato che si può eccellere sia sui circuiti che nei studi, conquistando il rispetto di appassionati e addetti ai lavori. Dopo il suo primo podio al Gran Premio del Canada, Antonelli si conferma non solo un campione in pista, ma anche una promessa brillante per il futuro.

Andrea Kimi Antonelli, giovane promessa della Formula 1 e pilota del team Mercedes, ha conseguito oggi, lunedì 23 giugno 2025, il diploma di maturità. A soli 18 anni, Antonelli ha completato il ciclo di studi presso l' Istituto Tecnico per Finanza e Marketing "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno, chiudendo con successo un anno intenso, sia sui banchi di scuola che in pista. Dopo il primo podio in carriera al Gran Premio del Canada 2025, il pilota bolognese ha raggiunto un altro importante traguardo, condividendo con entusiasmo la notizia sui social. Nella sua Instagram Story, ha postato una foto con la tradizionale corona d'alloro e la scritta " Promosso! ".

