Andrea Delmastro | Azione penale obbligatoria? Meglio indicare priorità ai pm

In un panorama giuridico in evoluzione, Andrea Delmastro e il sottosegretario alla Giustizia affrontano il delicato tema dell’azione penale obbligatoria e della priorità da assegnare ai PM. La volontà di ridurre la discrezionalità e di incentivare i magistrati nella lotta contro i reati più odiosi rappresenta un passo importante verso un sistema più giusto ed efficace. Scopriamo come questa riforma potrebbe cambiare il volto della giustizia italiana.

Il sottosegretario alla Giustizia: «Di fatto oggi c’è discrezionalità, forse dovremmo far perseguire per primi i reati più odiosi. La nostra riforma premia i magistrati per bene». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Andrea Delmastro: «Azione penale obbligatoria? Meglio indicare priorità ai pm»

In questa notizia si parla di: andrea - delmastro - azione - penale

Andrea Sempio non si presenta in Procura a Pavia, cosa dice l'articolo 375 del Codice di procedura penale - Andrea Sempio e i suoi avvocati non si presentano in Procura a Pavia, richiamandosi all'articolo 365 del Codice di Procedura Penale, che tutela il diritto di non autoincrimarsi.

E il bello è che forse ci credono davvero. Si inventano l’obbligatorietà dell’azione elettorale per far scattare l’obbligatorietà dell’azione penale contro Giorgia Meloni. A quando l'obbligatorietà di votare secondo le indicazione del Pd? Sono completamente fuori Vai su Facebook

Andrea Delmastro: «Azione penale obbligatoria? Meglio indicare priorità ai pm»; La sentenza del Tribunale di Roma nel caso Delmastro (rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda Cospito).; Caso Cospito, Delmastro condannato a otto mesi.

Andrea Delmastro è stato condannato per rivelazione di segreto d’ufficio - L’imputazione coatta è un provvedimento con cui alla procura viene imposto (da cui l’aggettivo “coatta”) di esercitare l’azione penale ... Secondo ilpost.it

Delmastro condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Cospito: «Non mi dimetto» - Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alla condanna del sottosegretario Andrea Delmastro. Segnala msn.com