And Festival trenta appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie

Dal 4 al 6 luglio, la Spezia si trasforma in un palcoscenico vibrante con And Festival - Festa del Fantin, un evento straordinario dedicato alle famiglie e ai bambini. Con oltre trenta appuntamenti gratuiti tra teatro di strada e circo contemporaneo, questa kermesse invita grandi e piccini a scoprire la magia delle piazze, facendo vivere alla città un’estate indimenticabile all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione. Preparatevi a lasciarvi stupire!

La Spezia, 23 giugno 2025 – Torna nelle piazze e nelle strade della Spezia dal 4 al 6 luglio, And Festival - festa del Fantin, un progetto di Artificio23 dedicato al teatro di strada, al circo contemporaneo e alla vita nelle piazze, organizzato con il Comune della Spezia e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando 'Cultura plurale, sostenibile e inclusiva', in collaborazione con Associazione culturale Aria. Tre giorni, circa 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo, laboratori, musica, sport urbani, racconti, giochi, e appuntamenti itineranti da incrociare nelle piazze e nelle strade del centro cittĂ , con compagnie nazionali, internazionali e realtĂ del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - And Festival, trenta appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie

