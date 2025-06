Ancora perdite idriche a Piano del Capo di Lazzaro | la richiesta di intervento

Le perdite idriche persistono a Piano del Capo di Lazzaro, suscitando crescente preoccupazione tra residenti e amministrazione. Nonostante la richiesta di intervento inviata lo scorso 13 giugno, i problemi non sono stati ancora risolti. Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic, ha sottolineato l’urgenza di un intervento rapido per garantire ai cittadini un seguito adeguato e risolvere definitivamente questa criticità .

Il referente unico dell'Ancadic, Vincenzo Crea, facendo seguito alla richiesta d'intervento dello scorso 13 giugno, ha segnalato al sindaco del Comune di Motta San Giovanni, al responsabile dell'area tecnica e responsabile del settore V ambiente e lavori pubblici sede e alla locale polizia.

