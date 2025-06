Anche la Cisal rilancia l' allarme sul rischio ondate di calore per i lavoratori siciliani

Cisal torna a sollevare il problema delle ondate di calore in Sicilia, dove le temperature superano i 40°C, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. Questi ambienti, spesso all'aperto e senza adeguate protezioni, richiedono attenzione e misure immediate. La condizione di chi lavora sotto il sole estivo non può più essere sottovalutata: è fondamentale agire ora per garantire sicurezza e tutela.

Con il termometro che supera i 40 gradi in molte aree della Sicilia, torna al centro dell'attenzione la condizione dei lavoratori esposti al caldo estremo, in particolare quelli impegnati nei cantieri edili e nel settore agricolo. A lanciare l'allarme è Giovanni Lo Schiavo, responsabile della.

